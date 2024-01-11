تعرف على موعد حفل فريق بلاك تيما في ساقية الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن فريق بلاك تيما، عن حفل غنائي جديد في ساقية الصاوي يوم 26 يناير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء.

ونشر الحساب الرسمي لبلاك تيما على إنستجرام، بوستر الحفل، وحمل تعليق: "حفلة بلاك تيما الجديدة ٢٦ يناير .. ساقية الصاوي .. الساعة ٧م".

وطرح "بلاك تيما" مؤخرا أغنية "عالم غريب" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

ويتكون الفريق من الثلاثي أمير صلاح، وبحر، وعبده، الذي كتب كلمات الأغنية ولحنها، وتقول بعض كلماتها: "عالم غريب كله نازل يدبحك ومفيش حبيب، والشيطان ساق العبيد حتى الطبيب، شايفك زبون ولقمه سهله جوه جيب، والغلط بقى شىء طبيعى ده العجيب، الغرور مع الألم مالى الشباب، كل واحد من اللي شافه شعره شاب".