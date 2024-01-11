من السينما إلى الدراما.. فرنسيس نجم يشارك في مسلسل عالمي

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل فرنسيس نجم، مشاركته في مسلسل جديد يجمعه بنجوم عرب وأجانب، وأعلن أنه بدأ مؤخرا تصوير دوره في مسلسل "Voyageur" بمدينة نيس الفرنسية، من تأليف وإخراج فرنسي وإنتاج بريطاني.
كشف فرنسيس نجم بأنه يجسد في المسلسل دور محقق فرنسي، يحاول تعقب وإدانة زعيم عصابة، متهب بقتل رجال مهمين، العمل بوليسي أكشن، وناطق باللغتين الإنجليزية والفرنسية
يذكر أن فرنسيس نجم شارك مؤخرا في مسلسل ماسينيسا الذي سينطلق الشهر هذا ويعرض على منصة نتفلكس ويلعب فرنسيس نجم دور شخصية "انس" الغامضة ويتم اتهامه بجريمة قتل صديقته المقربة والتي تجمعه بها علاقة قوية منذ أيام الجامعة.
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