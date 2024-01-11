تركي آل الشيخ يُعلق على أغنية لجورج وسوف.. وهكذا رد الأخير

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع من أغنية “يا القدر” للفنان جورج وسوف، معلقاً: “أبو وديع يضرب في الشريان اللي على اليمين”.

ورد جورج وسوف على آل الشيخ قائلاً: “وأنت في القلب كله يا أبو ناصر”.

والأغنية من كلمات وألحان شاكر الموجي، وهي من ألبوم طرحه جورج وسوف في التسعينات وتحديداً خلال عام 1993.

وفي سياق آخر، أحيا الفنان جورج وسوف الذكرى السنوية الأولى لرحيل نجله وديع على إثر مضاعفات عملية جراحية خضع لها العام الماضي.

ونشر وسوف، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة “إنستغرام”، مجموعة من الصور التي ظهر خلالها برفقة ابنه وديع منذ أن كان طفلاً، ووضع عليها أغنية “نص عمري”.

وكان جورج وسوف قد أطلق أغنية “نص عمري” في الذكرى الأربعين لوفاة وديع، وعبر من خلالها عن شدة حبه لابنه الراحل.