إيرادات فيلم "الإسكندراني" في أسبوعه الأول بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حقق فيلم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف، إيرادات كبيرة بشباك التذاكر، بعد أسبوع واحد فقط من طرحه بدور العرض السينمائي

فيلم الإسكندراني حقق بعد أسبوع بالسينمات إيرادات قدرها ٨ ملايين ٣٨٦ ألف ٨٧٥ جنيه

ويتنافس الفيلم مع ٧ أفلام أخرى بالسينمات هي: (شماريخ، أبو نسب، ليه تعيشها لوحدك، عصابة عظيمة، أنا وابن خالتي، كارت شحن، الحريفة)

فيلم "الإسكندراني" قصة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج خالد يوسف، وبطولة: أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، محمد رضوان، عصام السقا