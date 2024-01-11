فن ومشاهير

إيرادات فيلم "الإسكندراني" في أسبوعه الأول بالسينمات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي
حقق فيلم "الإسكندراني" للمخرج ، إيرادات كبيرة بشباك التذاكر، بعد أسبوع واحد فقط من طرحه بدور العرض السينمائي
فيلم الإسكندراني حقق بعد أسبوع بالسينمات إيرادات قدرها ٨ ملايين ٣٨٦ ألف ٨٧٥ جنيه
ويتنافس الفيلم مع ٧ أفلام أخرى بالسينمات هي: (شماريخ، أبو نسب، ليه تعيشها لوحدك، عصابة عظيمة، أنا وابن خالتي، كارت شحن، الحريفة)
فيلم "الإسكندراني" قصة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج خالد يوسف، وبطولة: أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، محمد رضوان، عصام السقا

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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