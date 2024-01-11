الأحد.. إيناس مكي ضيفة عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في حلقة فنية جديدة من برنامج "واحد من الناس" يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، الفنانة إيناس مكي، يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة مساء

وتكشف إيناس مكي أسرار من حياتها الشخصية والفنية كما تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية، وعودتها من خلال فيلمها الجديد "اتنين للإيجار" وعودتها للسينما بعد غياب 7 سنوات

كما تتحدث عن عودتها للدراما، وعن علاقتها بوالديها وشقيقها الفنان أحمد مكي، وأسباب عدم مشاركتها معه في الأعمال الفنية باستثناء فيلم الحاسة السابعة

أيضا تتحدث عن الحب والزواج في حياتها، وتتطرق الحلقة للحديث عن أبرز أعمالها الفنية مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" ونجاحه الكبير