ديمة قندلفت تطل بروب الإستحمام.. وتمارس رياضتها المفضلة!

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة السورية ديمة قندلفت الجمهور، حيث ظهرت من أمام حوض السباحة بإطلالة إعتبروها جريئة نوعاً ما.

وقد أطلت ديمة بروب إستحمام طويل باللون الزهري، يبدو أنها كانت ترتدي ملابس سباحة تحتها، ومن المعروف عنها أنها تحب السباحة كثيراً وتمارس هذه الرياضة بشكل مستمر.

وكانت انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صور لـ ديمة قندلفت، بدون ماكياج في المطار.

وانهالت التعليقات المتنمرة على ديمة، وجاءت هذه التعليقات مستفزة لجمهور الممثلة المحبوبة، ومن بين التعليقات المدافعة عن قندلفت :"التنمر على خلق الله صار مقرف، اللي بيعلقوا أجمل يعني؟! يورجونا اشكالهم بلا فلتر و بلا مساحيق تجميل ، والله عيب عيب"، "المشكله ان شكلها حلو فعلا وطبيعي وحتي بشرتها مناسبه جدا لطبيعه حياتها وسنها مش عارفه الناس معايير الجمال عندها اتغيرت ولا حصل ايه".

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