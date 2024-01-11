أحمد العوضي: “الأكشن” لعبتي.. و”الإسكندراني” بوابة دخولي السينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتبر الفنان أحمد العوضي، أنّ فيلم “الإسكندراني” الذي يُعد أولى تجاربه في البطولة المطلقة، هو أفضل فرصة لدخوله عالم السينما، لاسيما وأنه من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، الذي كان يطمح للعمل معه منذ سنواتٍ طويلة.

وأشار العوضي في حواره لـ”الشرق” إلى أنه كان سيتعاون مع خالد يوسف، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل “سره الباتع”، إلا أنه اعتذر عن عدم المشاركة؛ نظراً لانشغاله بتصوير مسلسل “ضرب نار” وقتها، قائلاً: “عندما تجددت الفرصة التعاون بهذا الفيلم، وافقت فوراً”.

ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب العوضي، كلّ من زينة، وحسين فهمي، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، ومحمود حافظ، والعمل تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، الذي يعود إلى السينما بعد غياب دام أكثر من 5 أعوام تقريباً، منذ فيلم “كارما”.

وتدور الأحداث، داخل محافظة الإسكندرية، حيث يمر “بكر الإسكندراني” بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، فيقرر السفر إلى الخارج بحثاً عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجدداً.

وقال أحمد العوضي، إن شخصيات “الإسكندراني” واقعية، وكذلك موضوعه الذي يناسب العصر الحالي، رغم أن سيناريو الفيلم كُتب منذ سنواتٍ طويلة جداً، قائلاً إنّ: “هذا أبرز ما تتميز به أعمال أسامة أنور عكاشة، كما أن خالد يوسف طوّر السيناريو نوعاً ما، لمواكبة بعد الظروف التي طرأت على المجتمع خلال السنوات الأخيرة”.

وأضاف أن “الفيلم ثري جداً على مستوى القضايا والأحداث الذي يتناولها، ويتضمن موضوعات قريبة من الناس”، لافتاً إلى أن شخصية “بكر الإسكندراني” الذي يجسدها داخل العمل، تعيش العديد من الأزمات والصراعات من أجل تحقيق هدفه.

وكشف عن خضوعه لتدريبات مكثفة طوال فترة التحضير، لإتقان لهجة أهالي الإسكندرية، وذلك في ضوء التعايش مع الشخصية، متابعاً “أحرص في أي عمل، على التواصل لفترة مع شخص ما، ينتمي إلى بيئة المشروع الفني الذي سأقدمه، وذلك بهدف المصداقية مع الجمهور”.

وأكد أحمد العوضي، أنه لم يواجه أي صعوبات في تقديم مشاهد الأكشن داخل الفيلم، قائلاً: “الأكشن لعبتي.. كوني أتدرب طوال الوقت، فممارسة الرياضة والتمارين الصعبة جزءاً من الروتين اليومي، ولهذا لم أواجه صعوبات في تنفيذ مشاهد الأكشن، بالعكس كانت أسهل بالنسبة لي من المشاهد الدرامية”.

ولفت العوضي إلى أن معرفته مؤخراً بأن الفنان الراحل نور الشريف، كان ينوي تقديم “الإسكندراني”، إلا أن القدر لم يمهله الفرصة، قائلاً إنّ: “تقديمي لفيلم، كان سيُقدمه نور الشريف يوماً ما، يُعد شرفاً كبيراً لي”.

وتابع أن “نور الشريف، هو أبي الروحي، ومُعلّمي، واكتسبت منه الكثير من الخبرات، وأول من منحني الفرصة في بداية مشواري الفني، وتنبأ لي وقتها بأني سأكون نجماً، وكان يعطيني نصائح عديدة”.

ورأى العوضي أن صدارة الفيلم، لشباك التذاكر في دور العرض المصرية، منذ طرحه قبل أيام، وتجاوزها 9 مليون جنيه (291.2 ألف دولار) حتى الآن، يأتي نتيجة الجهود الضخمة الذي بذلها فريق العمل كافة منذ بدء التحضيرات، قائلاً إنّ: “رد فعل الجمهور يتناسب مع حجم مجهودي وأبطال وصُنّاع العمل”.

وحول المنافسة وسط مجموعة كبيرة من الأفلام، في موسم رأس السنة، أكد أنه لا يشغل باله إطلاقاً بهذا الأمر، موضحاً أن “أهم ما يشغلني، هو النجاح الضخم للفيلم، وتفاعل الجمهور معه، وتزايد الإقبال عليه”.

ولفت أحمد العوضي، إلى مصير فيلم “البلدوزر” للمخرج طارق العريان، بعد تعطيله لفترة تجاوزت العام ونصف العام تقريباً، مؤكداً أن المشروع ما زال قائماً، ولم يتوقف كما يزعم البعض.

وأوضح أن السبب الرئيسي لتأجيل التصوير طوال هذه المدة، يعود إلى انشغاله بتصوير مسلسل “ضرب نار” وفيلم “الإسكندراني”، فيما انشغل طارق العريان بتحضير وتصوير “ولاد رزق 3”.

وأكد أن “البلدوزر” ينتمي إلى الأفلام ذات الميزانيات الضخمة، وسيجري تصويره في أكثر من دولة، ومن المقرر استئناف مرحلة التحضيرات خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لانطلاق التصوير.

وأشار إلى تعاقده على بطولة فيلم آخر، يتناول قصة مختلفة تماماً عن “الإسكندراني” و”البلدوزر”، إذ بدأ التحضيرات مؤخراً، ومن المفترض بدء التصوير عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المقبل.

وتطرق أحمد العوضي، إلى مسلسله التلفزيوني الجديد “حق عرب” والذي يُشارك به في موسم دراما رمضان المقبل، حيث يُعد أول بطولة مطلقة له في الدراما، بعد انفصاله فنياً عن الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونفى المزاعم التي انتشرت مؤخراً، عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول تجسيده شخصية تنتمي إلى صعيد مصر، استغلالاً لنجاح شخصية “جابر الكوماندا” في مسلسل “ضرب نار” في موسم رمضان الماضي، مؤكداً أن “هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، ولا أحب تكرار نفسي”.

وقال إنه سيُقدم شخصية تنتمي إلى الطبقة الشعبية، إذ أن العمل بعيد تماماً عن دراما الصعيد، متابعاً “المسلسل تدور أحداثه في إطار شعبي أكشن، ويتضمن بعض الملامح الرومانسية أيضاً”.

وأكد أنه سيطل على جمهوره في رمضان 2024، من خلال شخصية جديدة، لم يسبق له تقديمها من قبل على الشاشة، مُشدداً على سعيه الدائم لتقديم شخصيات وموضوعات قريبة من الناس.

ويُشارك في بطولة المسلسل، كلّ من رياض الخولي، ووفاء عامر، ودينا فؤاد، ووليد فواز وآخرين، والعمل تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.