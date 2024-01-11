هل تذكرون هريدي في فيلم "مرجان أحمد مرجان" ؟ هكذا أصبح بعد 17 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للممثل المصري مصطفى هريدي الذي اشتهر بدور هريدي في فيلم :" مرجان أحمد مرجان، وظهرت ملامح الكبر على وجهه، وهو يدخن السيجارة.



التحق مصطفى هريدي، بكلية الحقوق عام 1995 ليكون له مستقبل في المحاماة الا انه لم يدرك ان الفن سيحمل له ادوارا عديدة وفرصاً لم تتوافر لغيره من الممثلين وكان أول من اكتشفه الفنان المصري "هشام عباس" في الكليب الخاص باغنيته "امي الحبيبة" الذي وعد مصطفى بضمه معه في أول فيلم سينمائي سيقدمه بعد تلك الاغنية، وبالفعل جاءت "التجربة الدانماركية" كأول فيلم سينمائي يشارك فيه ليلعب الحظ معه في ان يشارك بفيلم لعادل امام ثم فيلم "السفارة في العمارة" ليكون الفيلم الثاني الذي يظهر فيه وبالتالي يبدأ طريق الشهرة ويعرفه الجمهور اما المرة الثالثة كان فيلم "مرجان احمد مرجان" والذي زاد من شهرة مصطفى هريدي، لم يقدم افلاماً سينمائية فقط وانما قدم عدداً من الاعلانات ومسرحية "بودي جارد" لمدة 5 سنوات ليعتبر نفسه محظوظاً.