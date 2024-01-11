لطيفة التونسية تعلن موعد عزاء والدتها الراحلة في مصر

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة لطيفة التونسية صورة لوالدتها التي رحلت عن عالمنا في الأول من كانون الثاني بعد معاناة مع المرض وعلقت قائلة : "عزاء أمي الغالية فاطمة النفزي أرملة العرفاوي غداً الجمعة الموافق 12 يناير بمسجد الشرطة في الشيخ زايد قاعة الرزاق

الف رحمه ونور على روحك ياروح روحي انتى فى الجنة باذن الله، الفاتحه لروحها.

معلنة عن موعد العزاء بوالدتها الراحلة وذلك بعد العزاء الذي أقيم في بلادها تونس، حيث قام بواجب العزاء العديد من أصدقائها الفنانين التونسيين والوجوه الإعلامية التونسية .