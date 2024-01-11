مصطفى درويش فى ذكرى ميلاده.. مشواره الفني بدأ مع خالد يوسف

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم، ذكرى ميلاد الفنان مصطفى درويش الذى رحل عن عالمنا بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، وسبب حزنا للجميع فى الوسط الفنى.

مسيرة مصطفى درويش فى سطور بذكري ميلاده

ورحل مصطفى درويش، عن عالمنا فى الأول من مايو 2023، عن عمر ناهز الـ43 عاما، بعد توقف عضلة القلب، وهو من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

ومن أعماله التليفزيونية: "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى و قسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما و الأرض، وسوتس بالعربى وأخر مسلسله له سره الباتع وعرض رمضان 2023 "، وأعماله السينمائية:" كف القمر، كارما"، وغيرها من الأعمال التى تخطى عددها 30 عمل بين السينما والدراما.

وكان أهدي المؤلف والمخرج عمرو سلامة فيلم "شماريخ" للفنان الراحل مصطفى درويش حيث كتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " وعلق قائلاً:"قد إيه وقت صعب تعلن عن نزول فيلمك وتحاول تروجله في ظروف زي دي ،كما حددت هذه المواعيد سلفا من قبل الأحداث ،فيلم شماريخ سيتاح في السينمات المصرية من 14ديسمبر،وعرضه العالمي الأول 1ديسمبر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وأضاف قائلاً:" أول معالجة للفيلم كانت سنة2005 وأول نسخة من الفيلم كتبتها سنة 2008 ،واشتغلنا على تحضيره،وتطوير السيناريو من سنة ونص يعني عمر،وأخيراً هيخرج للنور".

واختتم حديثه قائلاً:" لا ننسي ذكري حبيبنا الفنان الراحل مصطفي درويش،أحد أبطال الفيلم اللي صعقنا خبر وفاته بين أيام التصوير،وكلنا بنهديله الفيلم".

قصة الفيلم

ويشار إلى أن فيلم شماريخ، تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، من بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، أمينة خليل، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف.

أبطال الفيلم

فيلم شماريخ يشارك في البطولة كل من آسر ياسين ،أمينة خليل،خالد الصاوي، أدم الشرقاوي، مصطفي درويش وسالي حماد،كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف وأبرزهم هدي المفتي ،محمد ثروت،العمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.