تصدر الأعلى مشاهدة.. ريم البارودي تحتفل بنجاح "بنات السباعي"

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت النجمة ريم البارودي، بنجاح حكاية بنات السباعي كأول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما بعد اشادات الجمهور بدورها حيث تصدرت حكاية "بنات السباعي" قائمة الأعلى مشاهدة على Jawwy إحدى حكايات مسلسل "حد فاصل".

احتفالية خاصة بنجاح حكاية بنات السباعي

وفي أجواء مميزة وسعيدة حرصت الفنانة مارتينا عادل التي كانت تجسد دور شقيقتها خلال الحكاية علي حضور احتفالية نجاح الحكاية ودعمتها ريم البارودي واثنت علي دورها امام الصحفيين والحضور وأيضا وجهت الشكر للمخرج تامر حمزة.

بينما قام جمهور ريم البارودي بإهداء الورود لها وقام أحدهم بإهداء بوستر كبير يحمل صورتها هدية خاصة لها.



وحكاية "بنات السباعي" البطولة الأولى لريم البارودي وتتكون من 5 حلقات ويشارك في بطولتها أحمد جمال سعيد ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشورجبي وغيرهم من النجوم، من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.