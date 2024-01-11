الأمير ويليام يشارك نعياً في يوم ميلاد كيت ميدلتون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وافق يوم الثلاثاء 9 يناير، يوم ميلاد أميرة ويلز كيت ميدلتون؛ حيث بلغت من العمر 42 عاماً.

وقام الحساب الملكي الخاص بالملك تشارلز والملكة كاميلا بنشر تهنئة خاصة لكيت ميدلتون بمناسبة يوم ميلادها، فاعتقد البعض أن الأمير ويليام سيقوم بخطوة مماثلة تجاه زوجته، لكن على العكس؛ فلم يَصدر عنه أيُّ تعليق أو مشاركة لتهنئة زوجته بيومها الكبير؛ بل شارك خبراً حزيناً ونعياً في نفس اليوم.

وفي التفاصيل نشر الأمير ويليام (41 عاماً)، رسالة نعى فيها أسطورة الرغبي الويلزية جي بي آر ويليامز، الذي تُوفي يوم الإثنين عن عمرٍ يناهز 74 عاماً، وكتب أمير ويلز باللغتين الإنجليزية والويلزية على موقع X يوم الثلاثاء، نفس يوم ميلاد زوجتهكيت: “لم يكن هناك أحد مثله تماماً في ملعب الرغبي.. إنه لاعب حقيقي في WelshRugbyUnion، أفكاري مع عائلة وأصدقاء جي بي آر ويليامز”.. ووقَّع الأمير على الرسالة بالحرف “W”؛ مستخدماً الحرف الأول من اسمه؛ للإشارة إلى أن المذكرة جاءت منه مباشرة.

وغالباً ما يستخدم الأمير ويليام حساب X الرسمي (تويتر سابقاً) الذي يشاركه مع الأميرة كيت؛ للتعليق على الأخبار العاجلة في عالم الرياضة البريطاني، كما ارتبط منذ فترة طويلة باتحاد الرغبي الويلزي.

كرَّم اتحاد الرغبي الويلزي ويليامز، باعتباره أحد أعظم اللاعبين الويلزيين على الإطلاق، حيث لعب ويليامز لفريق ويلز والأسود البريطانية على المستوى الدولي خلال العصر الذهبي للرغبي الويلزي.

وفي بيان صدر عن BBC يوم الاثنين، قالت عائلة ويليامز: “توفي جيه بي آر بسلام اليوم في مستشفى جامعة ويلز محاطاً بزوجته المحبة وأبنائه الأربعة، بعد مرض قصير، ومحاربة التهاب السحايا البكتيري بشجاعة. تطلب الأسرة الخصوصية في هذا الشأن والوقت الصعب.”

جديراً بالذكر أن الأمير ويليام أصبح نائباً للراعي الملكي لاتحاد الرغبي في أحد أدواره العامة الأولى في عام 2007 وتم ترقيته إلى راعي في عام 2016، حيث تولى المنصب الذي كانت تشغله الملكة إليزابيث سابقاً.