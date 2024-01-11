بالصورة - برناديت حديب تروج لأحدث أعمالها المسرحية

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية بيرناديت حديب، البوستر الرسمي لأحدث أعمالها المسرحية بإسم " MAGMA" وعلقت قائلة قلق ، توتر ، ضغط ، سترس ، هستيريا…

وهي نايمة… نايمة مسكرة عيونها ، مسكرة الشباك ، مسكرة الباب ، مسكرة على حالها ، مسكرة معها ، مسكرة بوجها ، مسكر راسها…

فاقت، فتحت عيونها، تطلعت بالعالم ،فتحت تمها لتفش خلقها ، قاموا الكل سكروا دينيهم!!!

يذكر أن أحدقث أعمال بيرناديت حديب هو مسلسل "وأخيراً " وهو مسلسل رومانسي إجتماعي مشترك سوري لبناني تم عرضه في موسم رمضان الماضي وهو من تأليف وإخراج أسامة عبيد وبطولة الممثل السوري قصي خولي و الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ويتكون المسلسل من 15 حلقة .

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