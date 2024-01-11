بالفيديو- تامر عاشور يطرح أحدث أغانيه "هيجيلي موجوع "

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري تامر عاشور، أحدث أعماله الغنائية بإسم "هيجيلي موجوع"، وهي من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.



وكان تامر عاشور قد احتفل بزواجه من الإعلامية نانسي نور في شهر تشرين الأول الماضي في حفل عائلي اقتصر على عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

يذكر أن، آخر حفلات تامر عاشور كانت حفل "ليلة الدموع 2" شهر تشرين الثاني الماضي و شاركه الحفل نخبة من الفنانين وهم الفنان المصري رامي صبري، و الفنان رامي جمال، و آدم.