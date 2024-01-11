رامي صبري| مشاهدات "بين الحيطان" في أسبوعها الأول

ياسر رشاد - القاهرة - لازالت أغينة بين الحيطان للفنان رامي صبري الأعلى مشاهدة بين أغاني ألبوم النهايات أخلاق، حيث اقتربت من المليون مشاهدة، خلال أسبوع من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

مشاهدات أغنية بين الحيطان وصدارتها

استمرت أغنية بين الحيطان في المراكز الخمسة الأولى في قائمة الأكثر مشاهدة، حيث وصلت للمركز الرابع، من كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمر الخضري، وتقول كلماتها "

وبعدين يا سنيني انا البعد آذيني فراقه طلع عيني اتهديت بشوف بعده مآسي لا نسيت ولا هكون ناسي موجود في قلبي وراسي حنيت بين الحيطان شايفه وشايف زمان ذكريات في المكان مابتتنسيش بعده الحياه صعبه وضايع وتاه قلبي اللي راح معاه ومارجعليش ده كان بيننا ليالي وايام سابهالي وعايش علي حالي وموجوع ده لو يرجه ثانيه ارتاح واعيش الدنيا بعديه مفيش عيشه تانيه وممنوع ".

عدد أغاني ألبوم النهايات أخلاق

طرح رامي صبري ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”، والذي ضم 10 أغنيات “النهايات أخلاق، جامد، النجومية، أمانة ياقلبي، بين الحيطان، مبسوط يابعد، بحكي عليكي، حلفتك بالليالي، جت سليمة، كل سنة”.

كانت آخر ألبومات رامي صبري “معايا هتبدع” الذي ضم 8 أغنيات وسيتم طرحه تدريجيًا ابتداءً من 3 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023.

“معايا هتبدع، يمكن خير، لما بيوحشني، احنا في حتة تانية، حبينا، انت الأصل، بتفتكرني، فاكر نفسك هدية”، وحققت يمكن خير نجاحًا ساحقًا خلال العام الماضي وحققت أكثر من 93 مليون مشاهدة، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان رامي صبري، وتقول كلماتها "

ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب إيه إيه هيفيد على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني و ماشي ماشي بعيد يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام ولا وقته اننا نتحاسب….. يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه…. ولا وقته اننا نتحاسب".