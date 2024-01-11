«الحريفة» يحقق 3 ملايين جنيه خلال 5 أيام

ياسر رشاد - القاهرة - نور النبوى: موهبتى فى كرة القدم ساعدتنى فى نجاح دورى

«كزبرة»: رؤوف السيد سفاح المخرجين

حقق فيلم «الحريفة» للفنان الشاب نور النبوى، ردود فعل إيجابية بمجرد طرحه بدور العرض فى 4 يناير الجارى، حيث حصل على المركز الثالث فى شباك التذاكر منذ عرضه فى السينمات المختلفة، وبلغت إيراداته خلال 5 أيام 3 ملايين و723 ألفًا و384 جنيهًا.

وقال نور النبوى عن كواليس مشاركته فى الفيلم الذى ينافس حالياً بالسينمات ضمن موسم أفلام رأس السنة، إنه تلقى عرضاً من المنتج طارق الجناينى، ليشارك فى فيلم من بطولة شبابية، مؤكداً أنه شعر بالخوف الشديد، لرغبته فى تقديم عمل فنى جيد أو أن يكون جزءاً من عمل كبير.

وتابع «النبوى»: «أن المخرج رؤوف السيد جلس معه وشرح له تفاصيل العمل»، مشيرًا إلى أنه شعر فى بداية الأمر بالخوف والرعب، خاصة بعدما علم بقصة الفيلم، لأنه كان يتمنى تقديم عمل فنى ناجح، إلا أنه شعر بالسعادة وبالطاقة الإيجابية والأمل بعد اطلاعه على الاسكريبت.

وأوضح «النبوى» أنه لاعب كرة جيد ولم يأخذ منه تحضير الفيلم الكثير من الوقت، كما أكد أنه لم يكن على معرفة مسبقة بالأبطال المشاركين بالفيلم، لكنه استمتع بكواليس العمل معهم، خاصة نجم المهرجانات«كزبرة».

وأعرب مؤدى المهرجانات كزبرة عن سعادته بمشاركته فى فيلم الحريفة مشيرًا إلى أنه حقق حلمه بالمشاركة فى الفيلم، موجهًا رسائل شكر للصناع، واصفًا المخرج رؤوف السيد بأنه سفاح المخرجين، كما أعرب عن سعادته بالعمل مع ابطال الفيلم.

فيما حرص الفنان خالد النبوى على مساندة نجله الفنان الشاب نور النبوى، خلال العرض الخاص لفيلمه «الحريفة»، والذى يعتبر أول بطولة لنور فى السينما، بعدما حقق نجاحات فى الفترة السابقة، خاصةً بالأعمال الدرامية التى عُرضت فى موسم رمضان وخارجه.

فيلم «الحريفة» تدور أحداثه حول لاعب كرة قدم يُدعى «ماجد» تدفعه ظروف عائلته إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على زملاء من خلفيات اجتماعية مختلفة، وينضم إلى فريقهم لكرة القدم، الذى يشارك فى مباريات داخل الساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون بالفوز بلقب بطولة كبيرة جائزتها المالية مليون جنيه.

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج شركتى «سينرجى فيلمز» و«تى فيجن»، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، منهم أحمد غزى، ومطرب المهرجانات وأحمد خالد خميس الشهير بـ«كزبرة»، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، عبدالرحمن محمد، وسليم الترك، فضلًا عن ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام «ميدو».