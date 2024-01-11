تكريم الأمير هاري كأسطورة حية للطيران.. وجون ترافولتا مضيف الحدث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: الأمير هاري على استعداد لتلقي تكريم خاص، حيث سيتم استضافته في حدث استثنائي لتكريمه بلقب “أسطورة حية للطيران”. وسيكون دوق ساسكس ضمن أربعة أفراد في حفل جوائز أساطير الطيران الحية السنوية، في نسخته الواحد والعشرين في بيفرلي هيلز في 19 يناير. سيكون الحدث برعاية النجم جون ترافولتا، وذلك لتكريم “الذين قدموا إسهامات كبيرة في مجال الطيران والفضاء”

يعود تاريخ الأمير هاري كطيار هليكوبتر خلال خدمته في الجيش البريطاني، حيث قام بتنفيذ مهمات تدريب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، بالإضافة إلى مهمات قتالية. حصل على أجنحته الطيرانية في عام 2010 بعد إكمال دورة طيار الجيش لمدة ثمانية أشهر، حيث تعلم الطيران على طائرة Firefly ذات الأجنحة الثابتة ومروحية Squirrel، وأكمل حوالي 220 ساعة من الطيران.

قضى الأمير هاري ثلاث سنوات ونصف في التدريب والخدمة التشغيلية مع قوة أباتشي أثناء خدمته في كور الطيران بالجيش، حيث فاز بجائزة أفضل مساعد طيار أثناء التدريب وأصبح طيار أباتشي تشغيلي بالكامل في فبراير 2012.

تُشيد “أساطير الطيران” أيضاً بالأمير هاري كمؤسس لألعاب إنفيكتوس، التي تأخد شكل المنافسات الرياضية بأسلوب البارالمبية للجنود المصابين والمحاربين القدامى.

في حديثه مع مجلة PEOPLE في العام الماضي حول إصداره مذكرات “Spare”، تحدث دوق ساسكس عن تجربته في الجيش وعمله الشخصي العميق مع أفراد الخدمة، حيث قال: “لا أعرف ما إذا كان يمكن أن يتم التوفيق تماماً مع العناصر المؤلمة للحرب. هذا شيء يجب على كل جندي مواجهته، وخلال ما يقرب من عقدين من العمل مع الشخصيات العسكرية والمحاربين القدامى، استمعت إلى قصصهم وشاركتهم قصتي”.

بالإضافة إلى اهتمامهما المشترك بالطيران، قد يتواصل الأمير هاري وجون ترافولتا حول ذكريات الأميرة ديانا، فقد كان ترافولتا ذو حظ كبير حينما شارك الأميرة ديانا رقصة مع الأميرة الراحلة في حفل عشاء رسمي بالبيت الأبيض عام 1985 استضافه الرئيس آنذاك رونالد ريغان والسيدة الأولى نانسي ريغان. وقال ترافولتا إن التجربة بدت وكأنها “قصة خيالية” سيظل يتذكرها لعقود قادمة.