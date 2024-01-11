إلهام شاهين تتعاقد على بطولة فيلم جديد.. إليكم تفاصيله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخوض الفنانة إلهام شاهين، تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم يحمل اسم ” الحب كله”، من المقرر البدء بتصويره خلال الفترة المقبلة.

ويضم فيلم “الحب كله” عددًا من النجوم بجانب إلهام شاهين، وهم ، أحمد فتحي وحورية فرغلي، والعمل من تأليف سيد فؤاد، وإخراج خالد الحجر، وانتاج شريف مندور.

وشاركت إلهام شاهين، محبيها ومتابعيها على “انستغرام”، صورة لها خلال توقيع على عقود فيلمها الجديد “الحب كله”، وعلقت قائلة..” مبروك علينا فيلم الحب كله من تأليف سيد فؤاد و إخراج خالد الحجر و إنتاج شريف مندور .. سنبدأ التصوير قريبا .. يارب بالتوفيق”.

كما تستعد النجمة إلهام شاهين، للمشاركة في فيلم آخر بعنوان «الورقة التالتة»، من إخراج منى الخضري، ومن تأليف سارة شولح، ويتم تصوير العمل بفرنسا، وتدور أحداثه في اطار أكشن وتشويقي.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل «الفريدو» المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وحقق وقت عرضًه نجاحًا كبيرًا، بعد أن لمست حبكته العديد من محبي الأعمال الدرامية، إلى جانب الظهور المميز للنجمة إلهام شاهين، بتجسيدها لشخصية “سو سو ” مريضة الزهايمر والتي تتعرض للخداع من أقرب الناس لها، إلا ابن شقيقها الذي يحاول إنقاذها من محاولات العائلة لاستغلال حالتها الصحية.

ويشارك في المسلسل بجانب إلهام شاهين عدد آخر من النجوم منهم أحمد فهمي، إنجي كيوان، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.