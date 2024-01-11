شاهد فجر السعيد تراقص أطفال الهند في شارع ببومباي

نشرت الإعلامية مي العيدان مقطع فيديو عبر حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي لفجر السعيد. وظهرت فجر السعيد في الفيديو الذي حصد تفاعل واسع بين متابعيها وجمهورها وهي تشارك أطفال في شوارع مومباي الهندية الرقص.

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