فن ومشاهير

ياسمين صبري توثق رحلة لها في "جبال ثلجية" (صور وفيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، توثيق رحلة لها في "جبال ثلجية" استمتعت بها.

ونشرت ياسمين، صور وفيديو من الرحلة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الجمال ده" ، "جورجينا العرب" ، "جميلة" ، "جمال الثلج" ، "أجازة سعيدة".

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين صبري هو فيلم "أبو نسب" المعروض حاليا بدور العرض السينمائي ويشاركها البطولة محمد عادل إمام، وماجد الكدواني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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