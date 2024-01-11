أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب داخل ستديو لتسجيل الأغاني (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الشاعر الغنائي تامر حسين، عن أحدث ظهور للمطربة شيرين عبد الوهاب خلال تواجدها في أحد استديوهات تسجيل الأغاني.

ونشر تامر، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "قريبا.. شيرين عبد الوهاب ٢٠٢٤ ".

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد حسمت الجدل حول ارتباطها، بعد أيام من تصدرها قوائم تريند مواقع التواصل الإجتماعي، عقب ما تردد عن وجود قصة حب تجمعها مع أحد الأطباء، ظهر بجوارها في كواليس حفل رأس السنة الذي أقيم في الإمارات.

شيرين أثارت حالة من الجدل، مع انتشار أنباء عن إرتباطها وطبيب أمراض النساء د. تامر سليم، خاصة عقب ظهوره بصحبتها في كواليس الحفل.

وفي بيان لها الثلاثاء الماضي، حصلت عليه "الخليج 365"، قالت: " تتابع الفنانة شيرين عبد الوهاب، ما تم تداوله من أخبار صحفية، عن علاقاتها بأحد أصدقائها من داخل الوسط الفني، أو خارجه، وتحذر من الزج باسمها أو باسم أي من أصدقائها، في أخبار كاذبة، بقصد حصد مشاهدات إعلامية ومتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت: "وتتوعد الفنانة كل من يخوض في سيرتها بغرض الإساءة إليها، وشغلها عن متابعة مسيرتها الفنية بالجديد في مجال الغناء".

وأضاف: "كلفت الفنانة مستشارها القانوني د. حسام لطفي، بملاحقة راغبي الشهرة، بما هو مناسب من إجراءات حازمة لكف يدهم، عما يفعلون".

يذكر أن، شيرين عبد الوهاب، أعلنت مؤخرا طلاقها رسميا من الفنان حسام حبيب، للمرة الثانية، خلال فترة الزواج التي دامت 6 سنوات.

وترددت شائعات حول قصة حب جديدة تجمع شيرين بطبيب شهير، "خطيب" سابق للفنانة ميرهان حسين.

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