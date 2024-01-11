"أروع ديفا".. سهير جودة توجه رسالة لـ سميرة سعيد في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

هنأت الإعلامية سهير جودة، صديقتها الفنانة سميرة سعيد، بمناسبة عيد ميلادها الـ 66 الذي يوافق يوم 10 يناير.

ونشرت سهير، صور تجمعها بالفنانة سميرة سعيد، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وعلقت: "كل يوم والعمر كله، أجمل وأسعد وأنجح".

وأضافت: "كل يوم مشرقة أكتر وأكتر، ودايما أيقونة الأناقة والجمال والرشاقة والصدق والاحساس.. أروع ديفا".

يذكر أن، سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها يوم 10 يناير من كل عام، إذ أنها من مواليد 1958.

وكانت سميرة سعيد، قد طرحت مؤخرًا أغنية "إنسان آلي" عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب" وهي من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع.

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