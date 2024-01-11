شيرين عبد الوهاب ترفع لافتة "للغناء فقط".. القصة كاملة

ياسر رشاد - القاهرة - رفعت الفنانة شيرين عبد الوهاب في مطلع 2024، لافتة “للغناء فقط” بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب بعد زواج دام لـ 4 سنوات، حيث ظهرت في أحدث إطلالة لها من داخل احد استوديوهات التسجيل، استعدادًا لعمل غنائي جديد.

شيرين عبد الوهاب تجتمع بتامر حسين ومدين وعزيز الشافعي

نشر الموزع الموسيقي حاتم عبد العزيز الشهير بـ توما صورة جمعته بالفنانة شيرين والملحن مدين والشاعر الغنائي تامر حسين و الشاعر الملحن عزيز الشافعي

نشاط غنائي مكثف لشيرين عبد الوهاب في 2024

عادت شيرين عبد الوهاب لساحتها الغنائية بحفل غنائي للإمارات ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة وكان هو الأول بعد إعلان انفصالها، وشهد حضور كامل العدد وتألقت بوزن أقل من السابق بقليل وغنت مجموعة من باقتها المفضلة لدى جمهورها" الكدابين، تاج راسك، اه ياليل، صبري قليل، حبه جنة"، بالإضافة لحفل غنائي آخر في لبنان بمناسبة احتفالات عيد الحب هناك.

شيرين عبدالوهاب في ليلة روائع السنباطي:

كانت شاركت شيرين حديثًا في “روائع السنباطي” بجانب عدد كبير من نجوم الغناء "أحمد سعد، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، والذي شهد حضورًا كامل العدد، وتغنى نجومه بباقة من أجمل أغاني الزمان الجميل التي لحنت بواسطة السنباطي.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.