حمزة نمرة في حفل شتوي.. المكان مفاجأة

ياسر رشاد - القاهرة - في ليلة غنائية مميزة يلتقي الفنان حمزة نمرة جمهروه، في حفل شتوي جديدة بالقاهرة، بعد نجاح أحدث ألبوماته “رايق”.

ومن المقرر أن يقام الحفل 9 فبراير القادم، داخل أحد المنتزهات الكبرى بمدينة الشيخ زايد، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

أغاني ألبوم حمزة نمرة رايق

تضمن أحدث ألبومات حمزة نمرة “رايق”، والذي حصد ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، 13 أغنية من بينهم “ مرايات، مش سليم، غروب، شيخ العرب، عالم كدابة، ياسفينة، رياح الحياة، أنا الطيب، لعله خير”.

أعلن حمزة نمرة عن تفاصيل ألبومه الجديد “يارايق” ليكون عنوانًا للمضامين الاجتماعية المختلفة التي يحملها الألبوم لمستمعيه، كما كتب حمزة على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويرت”، قائلًا:"رايق قليل اوي اللي عرف يوصل للحالة دي.

وتابع" كل حاجة حوالينا بقت بتزود القلق.. تفتح موبايلك وتقلب في صور الناس وأخبارهم تحس إنك في سباق وكله سابقك و متأخر وفايتك كتير أوي.. لازم تجري عشان يادوب تحصلهم.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لحمزة نمرة من خلال ألبوم “نمرةلاونج”، الذي طرحه خلال ديسمبر 2022، والذي أعاد فيه تقديم أبرز أغانيه في مشواره الفنية، بتوزيع موسيقي جديد قدمه محمد علي، على طريقة التخت الشرقي، زاد عليها صورة بصرية ممتعة بطريقة "أنيميشن"، والتي جاء فيها لقطات مؤثرة من حقبة الثلاثينيات في مصر بدءً من شكل الفرقة الموسيقية ذات البدل البيضاء والـ"بيبيون"، مع التركيز على إبراز المعالم المصرية في ذلك الوقت، مثل : ميناء قناة السويس، قهوة جروبي الشهيرة.

عدد أغاني الألبوم وموسيقى التخت الشرقي على أصولها

ضم الألبوم 8 أغاني وكليبات مصورة بالـ أنيميشن"، وهم"فاضي شوية، داري ياقلبي، طعم البعاد، استعيذوا، بلدي، فيه ناس، القصة، معلش"

تفاصيل ماوراء "نمرة لاونج":

قصد حمزة نمرة تلك الخطوة المهمة في تاريخة، لإعادة أحياء فكرة الألبوم الموسيقي في الأذهان، والحنين إلى الاستماع للتخت الشرقي الأصيل وسط التطورات التكنولوجيا السريعة في المجال الغنائي والموسيقى التي أخفت بعض الشيء الأصول العربية للموسيقى.

أعاد حمزة التوزيع الموسيقي لأشهر أغانيه "داري ياقلبي، فاضي شوية، فيه ناس"، ليأخذ نجاحها لمكان موسيقي بعيد يسافر بها المستمع لرحلة جديدة لأغنية سبق طرحها، وتكون الموسيقى الشرقية هي البطل الأساسي للأغنية بعيدًا عن المطرب.