هل قابلت فردوس عبد الحميد نجم المنتخب محمد صلاح في إعلانه الجديد؟..الفنانة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

خطفت الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الأنظار إليها بعد مشاركتها بأحد الإعلانات لصالح إحدى شركات المحمول في مصر، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ومشاركة المنتخب المصري في البطولة المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل في كوت ديفوار.

وظهرت فردوس، في الإعلان وهي على متن إحدى الطائرات المفترض توجهها إلى كوت ديفوار وسط بعثة الفنانين المعتادة وراء المنتخب المصري في البطولات القارية، ليظهر نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بالإعلان ليعلن توجه الطائرة لجزيرة مختلفة في محاولة لفك العقدة التي ارتبطت بسفر بعثات الفنانين وراء المنتخب لينتهي الإعلان بجملة "يلا نغير الفرجة.. يمكن تتحل العقدة".

وتواصل "الخليج 365" مع الفنانة فردوس عبد الحميد، والتي أعربت عن سعادتها بالمشاركة في الإعلان الذي ضم نجمي المنتخب محمد صلاح وتريزيجيه بجانب الفنانان إدوارد وسليمان عيد.

وعن ظهورها في الإعلان، قالت "فردوس" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "انتوا لحقتوا تشوفوا الإعلان، وقعدت أقول إيه الفوفوزيلا دي وأحاول أحفظها معرفتش وبعد إيه لما حفظتها عشان ماكنتش أعرفها".

وعن مقابلتها قائد منتخب مصر محمد صلاح في كواليس الإعلان، أوضحت: "لأ.. هم كانوا بيصوروا كل واحد لوحده، أنا وإدوارد وسليمان عيد احنا التلاتة لوحدنا وبعدين سافروا لندن صوروا الباقي".