شاليمار شربتلي: "خالد يوسف وعاطف الطيب أهم مخرجين العالم العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، عن أفضل مخرج في العالم العربي.

وقالت شاليمار، ببرنامج "قعدة ستات" عن زوجها خالد يوسف: "متفقة مع رؤيته الفنية وجوزي أعظم مخرج ومفيش حد أحسن منه وبشوفه هو وعاطف الطيب أهم مخرجين في العالم العربي ، ومدرستين مختلفتين، وده لا يقلل من بركات ومحمود ذو الفقار والناس العظيمة الأخرى".

وأضافت: "ففي السينما بتاعتهم .. الكادر ليه شكل، والإيقاع وكل حاجة بيعملوها في الفيلم بتبهرني".

يذكر أن، المخرج خالد يوسف، يعرض له حاليًا بدور العرض السينمائي فيلم "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية منهم الفنان حسين فهمي، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة زينة، الفنان صلاح عبدالله، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة.

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