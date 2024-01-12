فردوس عبد الحميد تكشف رأيها في فيلم "الإسكندراني" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، عن رأيها في فيلم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف والذي يعرض حاليا بالسينمات.

وحرصت فردوس عبد الحميد، على حضور العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" الذي أقيم مطلع شهر يناير الجاري ورافقها زوجها المخرج الكبير محمد فاضل.

وفي تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" كشفت "فردوس" عن رأيها في الفيلم، قائلة: "الفيلم حلو بس فيه شوية عنف".

تدور أحداث فيلم "الإسكندراني" في محافظة الإسكندرية، حيث يمر "بكر الإسكندراني" بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، ليقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات لتطارده مجددًا، الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.

يذكر أن، فردوس عبد الحميد تنتظر عرض مسلسل "حرب الجبالي" الذي يخوض بطولته أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، دنيا المصري، وتأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

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