زوجة المخرج خالد يوسف تبكي على الهواء لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف ضيفة على برنامج "قعدة ستات" المذاع على قناة "ألفا اليوم".

وتحدثت "شاليمار" عن علاقتها بابنتها وهي تبكي، قائلة: "ربنا يستر لما تيجي تتجوز، أكيد أنا مش هحب جوزها ودي مش غيرة لكن أنا محستش أني بني آدمة ومحستش بالدنيا ومحستش أن ربنا طبطب عليا ولا إداني إلا لما شوفتها، وكل اللي فات ده مالوش قيمة، و(تي تي) وأمي هما أغلى اتنين في حياتي".

كما تحدثت "شاليمار" عن زوجها المخرج خالد يوسف،قائلة: "لحظاتي الحلوة مع جوزي هو ميزان وأنا دلو ومختلفين أنا وخالد ..اتفقنا أن لا نتفق يعني أنا ضده سياسيًا تمامًا وأنا ضده في كل حاجة وأنا لا أتفق مع خالد إلا في حاجة واحدة أنه مخرج مهم".

يذكر أن، المخرج خالد يوسف يعرض له حاليًا بدور العرض السينمائي فيلم "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية منهم الفنان حسين فهمي، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة زينة، الفنان صلاح عبدالله، تأليف أسامة أنور عكاشة.

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