بوسي بـ"ميني جيب" وميرنا نور الدين أنيقة..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالة شتوية، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وذلك خلال استمتاعها بوقتها بإحدى الدول الأوروبية.

بوسي

ظهرت المطربة بوسي، مرتدية "ميني جيب"، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بجانبها شجرة الكريسماس.

مي عمر

التقطت الفنانة مي عمر، صورة سيلفي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة خطفت بها الأنظار.

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وظهرت خلالها مرتدية فستان أسود أنيق خلال استمتاعها بوقتها.

نسرين طافش

وجهت الفنانة نسرين طافش، التحية لدولة جنوب أفريقيا في دعوتها التي أقامت ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بسبب مواصلة الانتهاكات وقصف قطاع غزة، ونشرت صورة لعلم جنوب أفريقيا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "شكرًا جنوب أفريقيا لوقوفك إلى جانب الإنسانية.

إيمان العاصي

دعمت الفنانة إيمان العاصي، دولة جنوب أفريقيا في دعوتها القضائية التي أقامتها ضد دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بسبب تعنتها ومواصلة الانتهاكات الصارخة بحق الشعب الفلسطيني ونشرت كلمة ممثل جنوب أفريقيا خلال ختام خطابه بكلام مؤثر وهو أن غزة تمثل فشلًا أخلاقيًا ويجب على العالم أن يشعر بالرعب والغضب، لا يوجد مكان أمن في غزة والعالم يجب أن يشعر بالخجل" وذلك عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام".

نور النبوي

يواصل الفنان الشاب نور النبوي الترويج لأحدث أعماله السينمائية "الحريفة" الذي بدأ عرضه بالسينمات المصرية ومؤخرًا بعدد من الدول الخليجية، ونشر "النبوي" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" ظهر خلاله وهو يتجول بأحد شوارع جدة وسط مفاجئته لوجود بوستر الفيلم هناك بشكل عشوائي.

أحمد الفيشاوي

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي، الترويج لفيلمه السينمائي الجديد "عادل مش عادل" ونشر صورة جديدة من كواليس الفيلم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" استعدادًا لعرضه بالسينمات يوم 24 يناير الجاري.

أكرم حسني

وجه الفنان أكرم حسني، التحية لجنوب أفريقيا على طريقته بعد دعوتها القضائية في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ونشر صورة لقائدها التاريخي المناضل نيلسون مانديلا عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" واستشهد بجملته الشهيرة "تعلم جيدًا أن حريتنا منقوصة من دون الحرية للفلسطينيين".

محمد ممدوح

دعم الفنان محمد ممدوح، دولة جنوب أفريقيا في دعوتها القضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بسبب تعنتها ومواصلة قصف قطاع غزة واستشهاد ونزوح الآلآف من الفلسطينيين، ونشر صورة لنيلسون مانديلا وهو يحمل علم جنوب أفريقيا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق: "شكرًا أحفاد نيلسون مانديلا وإن شاء الله أول مسمار في نعش الاحتلال".