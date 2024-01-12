ميرنا وليد - بيروت - شاركت الأميرة رجوة الحسين الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، برفقة الأمير الحسين، بأول زيارة رسمية لهما إلى سنغافورة، وذلك للمشاركة في إطلاق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري.

وظهرت اللأأميرة رجوة وقد إرتدت فستاناً باللون البيج، طويل وواسع، بأكمام طويلة ونقشة ورود مميزة من اللون الزيتي.

ومن الناحية الجمالية، تركت رجوة شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم للغاية يليق بملامحها.

وقال الأمير الحسين بن عبدالله الثاني خلال المنتدى إن الأردن يطمح لأن يكون قوة صاعدة على الساحة التكنولوجية العالمية.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة مميزة للأميرة رجوة بأول زيارة رسمية لها إلى سنغافورة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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