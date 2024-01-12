شبيهة جورجينا رودريغيز تقلد طريقتها في تناول حلوى القطن.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت شبيهة عارضة الأزياء العالمية جورجنا رودريغيز، نجمة مواقع التواصل الإجتماعب ريما العنزي الجمهور مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تقلد طريقة تناول جورجينا حلوى القطن الغريبة، والتي كانت قد تصدرت الترند منذ فترة.



وظهرت ريما ف الفيديو، وقد بدأت بأكل الحلوى بشكل طبيعي قبل أن تغير شكلها بيديها، وتبدأ بأكلها بأسلوب غريب.

وكانت قد تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لعارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز وهي إلى جانب حبيبها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، وقد ظهرت وهي تتناول حلوى القطن بطريقة غريبة للغاية، أثارت إهتمام الجمهور.