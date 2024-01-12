ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان فيديو على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لزميلتها الاعلامية الكويتية فجر السعيد.

وظهرت فجر في الفيديو وهي ترقص وسط شوارع مومباي الهندية مع أطفال هنود وبدت السعادة واضحة على وجوههم. وحصد الفيديو على تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا الذين اعتبروا انها المرة الاولى التي يرون فيها الوجه الآخر لفجر السعيد اذ يعتبر كثر انها قاسية وصارمة على الشاشة بينما يبدو انها في الحياة هي شخص مختلف وتحب الحياة والاستمتاع بوقتها.

كانت هذه تفاصيل خبر فجر السعيد ترقص في شوارع الهند مع هؤلاء الأشخاص.. فيديو حصد تفاعلاً كبيراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.