بطلة "طائر الرفراف" تثير الجدل برقصها بفستان ضيق وقصير

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لبطلة مسلسل الطائر الرفراف، الممثلة التركية عفراء ساراتش أوغلي، وهي ترقص بأسلوب مثير للجدل، وقد إرتدت فستاناً باللون الفوشيا اللامع قصير للغاية، وضيق يظهر تفاصيل الجسم كما هي، وقد ظهرت وهي تدعي إحدى الممثلات للرقص معها.
كشفت وسائل إعلام تركية عن ان الممثلة عفراء ساراتش أوغلي طلبت من منتج "الطائر الرفراف" ان تأخذ اجازة كي تسافر، لذلك ستكون مشاهدة قليلة في الحلقة الجديدة، موضحة انها لم تنسحب من المسلسل بالقول: "لا يمكن أن يكون مسلسل الطائر الرفراف بدون سيران".
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