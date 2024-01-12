بالفيديو- هنا الزاهد ترقص بالفستان الأبيض كـ"الأميرات"

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية هنا الزاهد على متابعيها بمقطع فيديو لها، ظهرت فيه بإطلالة رائعة وهي ترقص.

وشاركت هنا الزاهد مع متابعيها على حسابها الرسمي، مقطع الفيديو الذي بدت فيه تتمايل على أنغام أغنية أجنبية.

وظهرت هنا في مقطع الفديو وهي ترتدي فستان أبيض طويل مرصع بالفصوص عند الرقبة والخصر، أبرز رشاقتها، كما تركت هنا شعرها الطويل الأشقر الناعم منسدلاً على كتفيها،ووضعت تاج صغير أضاف لمسة ساحرة على إطلالتها ظهرت فيه كالأميرات.

واعتمدت هنا مع إطلالتها مكياجاً ناعماً أبرز ملامح وجهها الجميلة، كما اختارت معه أحمر شفاه جريء.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن إعجابهم بجمال وأناقة هنا الزاهد، وبإطلالتها البراقة كالأميرات مثلما وصفوها.

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