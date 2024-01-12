أبطال فيلم "ليه تعيشها لوحدك" ضيوف منى الشاذلي هذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم"، أبطال فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، وذلك في التاسعة مساء الأربعاء المقبل 17 يناير على قناة ON.

ويتحدث الفنان خالد الصاوي وصناع الفيلم، خلال الحلقة عن الفيلم والنجاح الذي يحققه في السينما خلال عرضه في الفترة الحالية، كما يكشفون عن كواليس التصوير وأسرار لأول مرة في البرنامج

قصة فيلم ليه تعيشها لوحدك

تدور قصة الفيلم، في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.