شريف منير يكشف سبب استمرارية وجوده على الساحة الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان شريف منير، سبب استمرارية وجوده على الساحة الفنية، موضحا الفرق بين جيله والجيل الحالي.

وقال منير، ببرنامج "أسرار النجوم": "بدأت مسيرتي الفنية في 1983، إحنا جيل متميز جدا بدأنا مع أشياء حولنا لم يراها الجيل الحالي ولو وضعناها أمامهم لن يعرفوا يتعاملوا معها مثل جهاز الفيديو وشريط الكاسيت أو يتعامل مع تليفون أبو قرص والتلغراف، حتى وصلنا للواتس آب وفيسبوك والتكنولوجيا المسيطرة حاليا".

وبشأن استمرارية وجوده على الساحة الفنية، أضاف: "استمراريتي جاء بالانتقاء وأضع نفسي مكان المتفرج، ونسأل هل يحب هذا الدور أم لا، كما أن شكل التصوير والإضاءة والتمثيل، ومع ذلك ما زلت أحن للنوستالجيا في الراديو وأتمنى الجيل الحالي يسمعها، واحترامنا وأخلاقنا التي تعلمناها زمان هو ما يجعل لنا وزن وأخلاق ومهم جدا في ارتقاء الشعوب".

يذكر أن، شريف منير أعلن انفصاله رسميًا عن زوجته لورا في شهر سبتمبر الماضي، حيث كتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام": "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شئ قسمة ونصيب".

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