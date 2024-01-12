حاول السخرية منها.. صوفيا فيرغارا تهزأ بمذيع على الهواء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحرجت النجمة صوفيا فيرغارا مذيعاً إسبانياً حاول السخرية من لهجتها باللغة الإنكليزية، خلال حلولها ضيفةً على برنامج El Hormiguero المذاع في إسبانيا، أثناء ترويجها لمسلسلها الجديد “غريزيلدا” على “نتفلكس”.

وطلب المذيع بابلو موتو من الفنانة الكولومبية أن تنطق اسم مسلسلها الشهير Modern Family بالإنكليزية، فأجابته: “هل ألفظه بشكل خاطئ؟ أليس كذلك؟ هل تتحدث الإنكليزية بشكل أفضل مني؟”.

وتابعت صوفيا هجومها مباغتةً المذيع: “كم عدد ترشيحات “إيمي” التي حصلت أنت عليها في الولايات المتحدة؟ كم مرة تم ترشيحك لجائزة “غولدن غلوب”؟”.

يُذكر أن صوفيا فيرغارا شاركت أيضاً في تأليف والإنتاج التنفيذي لـ GRISELDA إلى جانب كلٍ من إريك نيومان (Narcos) والمخرج أندرياس بياز. ويتألف المسلسل من ست حلقات ويُعرض على “نتفليكس” خلال كانون الثاني (يناير) الحالي، ويتناول حياة سيّدة الأعمال الكولومبية الطموح والذكية “غريزيلدا بلانكو”، الأم المتفانية التي أنشأت واحدة من أكثر العصابات ربحاً في التاريخ. تمتعت بلانكو بسحر خاص وقوة وحشية، جعلاها قادرة على التوفيق بين العمل ودورها كأم بكل سلاسة، لتشتهر في ما بعد باسم “العرّابة”.

وقال إريك نيومان، المؤلف المشارك والمنتج المنفذ للمسلسل: “صفات كثيرة تجمع بين صوفيا والشخصية التي لعبتها في المسلسل، فهي أيضاً كولومبية وأم عازبة جاءت إلى أميركا ونجحت في بناء إمبراطوريتها الخاصة. كان شغف صوفيا الكبير بتقديم قصة “غريزيلدا” الدافع الأساس لهذا العمل. أعتقد بأن صوفيا ستدهش الجمهور بقدرتها على أداء الجانب المظلم من شخصية “غريزيلدا” بكل مهارة، وهو دور بعيد تماماً عن أدوارها الكوميدية التي اشتُهرت بها. ولربما كان هذا هو التحدي الأكبر بالنسبة إليها في المسلسل، وقد كان من الرائع أن نراها تنجح وتتألق في هذا الدور”.

من جانبه، قال أندرياس بياز، المخرج والمنتج التنفيذي: “تظهر “غريزيلدا” في بداية المسلسل كامرأة تعمل في مجال يسيطر عليه الرجال، وبمرور الوقت، نرى كيف تحوّلت شخصيتها وبدأت بالقمع والظلم لتدبّ الرعب في قلوب مَن حولها، وتظهر هذه الازدواجية في شخصيتها جليةً بعد ذلك. وقد أدت صوفيا فيرغارا بمهارة هذه الشخصية بكل ما فيها من ازدواجية”.