نانسي عجرم أشعلت الأجواء في "العلا".. وحفل تصدر الترند

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً لن ينسى في مدينة العلا السعودية، ليكون حفلها الأول في عام 2024، وذلك مساء يوم أمس الخميس، وسط حضور جماهيري ملفت.



وإستهلت نانسي الحفل بكلمة وجهتها للجمهور، وقالت: "سمعت إن العلا حلوة كتير ولكن لما وصلت لاقيتها أحلى مما سمعت عنها.. شكراً لحضوركم ومحبتكم".

وقدمت نانسي عجرم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة ومنها "بدنا نولع الجو" و"تيجي ننبسط"، و"آه ونص" و"في حاجات"، و"عم بتعلق فيك"، و"يا سلام يا سلام"، وحظيت بتفاعل رائع من قبل الجمهور.

كما أحدثت نانسي ضجة واسعة حينما شاركت إحدى الفرق الغنائية في العرض على المسرح خلال أداء أغنية "بدنا نولع الجو"، مع رقصة خليجية جمعتها بهم.