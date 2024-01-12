جميلة الجميلات "ليلى فوزي" دخلت الفن بالصدفة.. وأنور وجدي حبها الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة جميلة الجميلات "ليلى فوزى" التى توفيت عن عمر يناهز ال 80 عام بعد صراع من المرض، تاركة مسيرة فنية رائعة بأدوار الأميرات والنساء الارستقراطيات، مما جعلها تحتل مكانة خاصة فى السينما المصرية.

بداية ليلى فوزى فى الفن:

الصدفة قادت الفنانة " ليلى فوزى" إلى الوسط الفنى، عندما رآها المخرج جمال مدكور لأول مرة مع والدها، وأعُجب بجمالها الآخاذ، ورشحها للعمل مع المخرج نيازى مصطفى فى فيلم "مصنع الزوجات"كأول فيلم لها.

بعدها تعرفت على المخرج محمد كريم، الذى قدمها للعمل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، ووقع معها عقدا لتصوير عدد من الأفلام، منهم "ممنوع الحب" ثم "رصاصة فى القلب".

ليلى فوزي

أنطلقت بعدها "ليلى فوزى" بمسيرتها الفنية بالكثير من الأعمال فى السينما والتليفزيون منهم: "سفير جهنم، خطف مراتى، حكاية العمر كله، فارس بنى حمدان، ليلى بنت الشاطئ ودلال المصرية، التعلب فات، بوابة الحلوانى، هوانم جاردن سيتى، فريسكا وأبو العلا البشرى"،حتى بلغ رصيدها الفنى أكثر 115 عمل فني.

وتم اختيار 4 أفلام للفنانة “ليلى فوزي”، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وذلك حسب استفتاء النقاد عام 1996، وهى أفلام رصاصة في القلب مع محمد عبدالوهاب ، فيلم الناصر صلاح الدين مع أحمد مظهر وحمدي غيث بشخصية فرجينيا جميلة الجميلات.

رجال فى حياة ليلى فوزى:

تزوجت جميلة الجميلات "ليلى فوزى" أكثر من مرة،الأولى كانت من الفنان الكوميدى عزيز عثمان الذى كان يكبرها بأكثر من عشرين عام، رغم فارق السن الكبير وافق والدها على زواجهما لأنه من عائلة فنية محترمة ولهم تاريخ فنى كبير، لكن لم يستمرا معًا كثيرًا وانفصلا بسبب غيرته الشديدة

ليلى فوزي وأنور وجدي

عليها زواجها الثانى كان من حبها الأولى الفنان " أنور وجدى"بعد انفصاله عن ليلى مراد، تقدم لخطبتها ولكن رفضه والدها لكثرة علاقاته النسائية، لكن وافق عليه بعد اقناعها له وتزوجا ، ولم تدم الزيجة طويلًا، لوفاته بعد صراعه مع المرض.

ليلى فوزي

كان زواجها الثالث والأخير من الإذاعي الكبير جلال معوض عام 1960، هو الأطول وبقيا سويًا حتى وفاته ، ولم تنجب من أي من زيجاتها الثلاث أبناء