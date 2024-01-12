بالفيديو- نانسي عجرم توقف حفلها في السعودية بشكل مفاجىء.. وهذا ما فعلته

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على الإنترنت، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال حفلها الأول في عام 2024، الذي أحيته مساء الخميس، في مدينة العلا السعودية، وسط حضور جماهيري لافت.



ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً بين رواد الإنترنت بسبب الخطوة اللافتة التي قامت بها نانسي عجرم على المسرح في العلا.

وظهرت نانسي في مقطع الفيديو وهي توقف الحفل بشكل مفاجىء، وتطلب منإحدى معجباتها التقدّم نحو المسرح، لإلتقاط صورة معها.

وتفاعل عدد كبير من محبي نانسي مع مقطع الفيديو، وعبروا عن إعجابهم بتواضع ولطافة الفنانة اللبنانية وقربها من جمهورها.

