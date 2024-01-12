زينة توجه رسالة للجمهور السعودي بعد العرض الخاص لفيلمها "الإسكندراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة زينة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من أحدث ظهور لها، أثناء استعدادها لحضور العرض الخاص لفيلمها الإسكندراني في المملكة العربية السعودية.

وعلقت زينة على الصور "عمري ما فكرت قبل ما اتكلم بتفاجئ زيي زي الناس، بس الأحلى إني بطلت اتكلم أصلا".

وأضافت زينة "العرض امبارح كان هايل الحمد لله، فيلم الإسكندراني، واستقبال الجمهور السعودي لينا كان مفرح شعب محب ومضياف وراقي، بشكركم من قلبي".

"الإسكندراني" عن نص كتبه الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، محمود حافظ، عصام السقا، حسين فهمي، صلاح عبدالله.

اقرأ أيضا

إيرادات الخميس.. "الحريفة" يتفوق على "الإسكندراني" و"أبو نسب" بالمركز الثالث

بـ"تاج وفستان أبيض".. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد بعد انفصالها (صور)