ضحك وهزار ولعب.. أميرة أديب تشارك جمهورها كواليس "وبينا ميعاد 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الممثلة الشابة أميرة أديب جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو يضم لقطات من كواليس تصوير الجزء الثاني لمسلسل "وبينا ميعاد".

وضم الفيديو لقطات ضحك ولعب و"هزار" فريق العمل في الكواليس، وبينهم: شيرين رضا، صبري فواز، يوسف الكدواني، أميرة أديب.

وعلقت أميرة "هااانت!! عيلة حسن ونادية جايين لكم بأول حلقة النهاردة الساعة 12:00 على watch it، وبكرة الساعة 8 مساء على قناة DMC، مسلسل و بينا ميعاد الجزء التاني".

جدير بالذكر أن المسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: بسمة، مدحت صالح ووفاء صادق، وبعد اعتذار الممثلة الشابة داليا شوقي عن الدور الذي قدمته في الجزء الأول، تقدم أميرة أديب نفس الدور في الجزء الثاني، العمل تأليف وإخراج هاني كمال.

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