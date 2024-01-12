"شوفت أسوأ قلوب البشر".. ريم البارودي تحيي ذكرى وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيت الفنانة ريم البارودي، الذكرى السنوية الأولى لوالدها الذي توفي يوم 11 يناير 2023.

ونشرت ريم، صور لوالدها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللهم اني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك دائما اللطف فيه.. توفي إلى رحمة الله والدي المهندس مجدي مدحت عزت البارودي ١١ يناير ٢٠٢٣ .. أول مرة اكتب وأقدر من سنة عدت سنة شوفت فيها أسوأ قلوب البشر.. اتالمت وتعلمت ومازلت بتألم على فراقه".

وأضافت: "منذ تاريخ وفاته كان ذلك تاريخ وفاة قلبي لازلت أتذكر تلك الرجفة اللي هزت قلبي حين علمت بوفاته سيظل عزائي بك عمرا حتى نلتقي يا والدي ..أسألكم الفاتحة والدعاء لوالدي ولكل من رحل عنا".

يذكر أن، آخر أعمال ريم البارودي حدوتة "بنات السباعي" وهي الحدوتة الثانية من مسلسل "حد فاصل"، بعد الحدوتة الأولى " خيال حلمي"، وشاركها البطولة محمود حجازي، أحمد جمال سعيد، ومحمد التاجي ومجموعة من الفنانين.

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