بعد انفصالها عن يوسف الشريف..إنجي علاء:"لا أحد غير الله يوفي بالوعود"

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء، رسالة جديدة عبر حسابها على السوشيال ميديا، وذلك بعد شهر من انفصالها عن يوسف الشريف.

ونشرت إنجي، منشور عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وحمل جملة: "لا أحد غير الله يوفي بالوعود".

وكانت إنجي علاء، أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان يوسف الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع "x"، قائلة : "قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وأضافت: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

كما كشفت مؤخرا حقيقة توقف مسلسل "الراكون" بسببب انفصالها عن يوسف الشريف، ببرنامج "et بالعربي"، على هامش حضورها مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: "مسلسل الراكون بقالنا سنتين شغالين عليه، وإخراج ماندو العدل.. المسلسل أنا مخلصة كتابته، وكان المفروض ينزل رمضان ده بس لظروف إنتاجية خارجة عن إرادتنا إتأجل لرمضان اللي جاي".

وأوضحت: "المسلسل مفيهوش جرافيكس كتير، بالعكس هو مسلسل إنساني تشويقي، إثارة وغموض، المخرج ماندو العدل أنا مبسوطة إني اشتغلت معاه".

وعن عملها مع يوسف الشريف، أضافت: "البطل يوسف الشريف، وهو اجتهد جدا في التحضيرات، بتمنى يشوف النور لأنه فعلا مسلسل حلو أوي ويستاهل".

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