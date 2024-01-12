غادة عبدالرازق توضح سبب تقديمها أعمال غير ناجحة.. وهذا ما قالته لـ إيناس الدغيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة غادة عبدالرازق إنها لم تسمع تصريح المخرجة إيناس الدغيدي، بشأن تقديمها لأعمال غير ناجحة قبل حكاية "تحت الحزام" في مسلسل "حدث بالفعل" والذي حقق نجاحا كبيرا.

وتابعت في حوارها مع المذيعة فاطمة مصطفى في برنامج الراديو بيضحك: "والله مش أنا بس فيه نجوم كتير جدا في الفترات اللي فاتت وده مش أخطاء منهم، احنا عندنا مشكلة في الورق ومشكلة في المخرجين، معندناش مخرجين كتير ودي الحقيقة".

وأضافت تعليقا على رأي المخرجة إيناس الدغيدي والذي جاء في حوار الأخيرة مع برنامج حبر سري، وقالت فيه إن اختيارات غادة في فترة من الفترات لم تكن الأفضل: "مش مسؤوليتي انا هكتب وهخرج وأمثل وأعمل كل حاجة إزاي، وبعدين انتي أستاذة ايناس عملتي أعمال ناجحة وأخرى غير ناجحة، هل ده معناه إنك مخرجة غير ناجحة أو غير موهوبة، إحنا بنقعد نجري طول السنة عشان نجيب ورق".

جدير بالذكر أن غادة عبدالرازق تشارك في رمضان 2024 بمسلسل صيد العقارب تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، ويشارك في البطولة: محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، ورياض الخولي.

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