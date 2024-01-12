رانيا يوسف تخضع لعملية جراحية .. وهذا ما كشفه شريف منير

ميرنا وليد - بيروت - خضعت الممثلة المصرية رانيا يوسف لعملية جراحية، وقد كشف عن ذلك الممثل المصري شريف منير.

شريف منير قال: "على الهواء أنا بقول لرانيا حمد الله على سلامتك لأنها عملت عملية أول إمبارح، كان في مشكلة عندها وهي بتتماثل للشفاء وخرحت من المستشفى النهاردة".

وعن تعاونهما سوياً في مسلسل "بقينا اتنين" قال منير : "رانيا يوسف ممثلة ملتزمة وبتحفظ وبتيجي في مواعيدها وكنت سعيد بالشغل معاها وأتمنى أكرر تعاوني معاها تاني".

كلام شريف منير جاء خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي عبر إذاعة وقناة "نجوم FM".

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