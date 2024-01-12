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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية ديمة قندلفت الجمهور صورة لها من شخصية بدور التي أدتها في الجزء الأول من مسلسل "العربجي"، مشوقة بها للجزء الثاني منه.
وعلقت ديمة قندلفت على المنشور قائلة: "شو عم يدور براسها لـ بدور؟"
وتدور أحداث العمل حول مفهوم الظلم، في سياق قائم على التشويق والجذب، تأليف عثمان جحا ومؤيد النابلسي، إخراج سيف الدين السبيعي، بطولة الممثلين باسم ياخور وسلوم حداد وديمة قندلفت وميلاد يوسف ونادين خوري، فارس ياغي وتسنيم باشا وطارق مرعشلي وشادي الصفدي ووائل زيدان ومديحة كنيفاتي وغيرهم من الممثلين.
كانت هذه تفاصيل خبر ديمة قندلفت تطل بلوك شخصيتها في "العربجي".. وتشوق للجزء الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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