فيلم شيري عادل الجديد مصنف لفوق الـ18 .. وهذا موعد عرضه

ميرنا وليد - بيروت - يعرض فيلم الممثلة المصرية شيري عادل "أصل الحكاية" بحسب ما كشفت، ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام، بدءًا من 24 كانون الثاني/يناير الجاري، بتصنيف عمري+18 للكبار فقط.



فيلم "أصل الحكاية" بطولة شيري عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلي، يوسف عثمان، عابد عناني، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

شيري كانت قد قدمت مسلسل "جروب الدفعة" مع عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، ماركو إدوارد أسامة الهادي، محمد عادل، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، كريم صبحي، سامح السيد، تامر شلتوت.