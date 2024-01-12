على طريقة جورجينا.. شاهد ريما العنزي تأكل غزل البنات

قامت ريما العنزي مشهورة سناب شات بتقليد جورجينا رودريغيز زوجة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر بطريقة أكل غزل البنات. وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه ريما وهي تتناول حلوى غزل البنات بطريقة طريفة مثلما فعلت زوجة النجم البرتغالي رونالدو.

والجدير بالذكر انه انتشر في وقت سابق مقطع طريفا لجورجينا رودريغيز، وهي تأكل حلوى القطن «غزل البنات» بشكل طريف حيث ظهرت وهي تمسك قطعة ضخمة من حلوى غزل البنات والتي سرعان ما حولتها بيدها بطريقة كوميدية إلى قطعه صغيره جدا وسط ضحكاتها هي وزوجها.

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