حبس طبيب مصري كاد ينهي حياة مذيعة شهيرة

قضت محكمة مصرية بمعاقبة طبيب شهير بالحبس عامين، وإلزامه بدفع كفالة مالية، وذلك بسبب ارتكابه أخطاء طبية أدت إلى إصابة مذيعة شهيرة بأزمة صحية خطيرة.

وكانت المذيعة إيمان الحصري قد دخلت إلى مستشفى في أبريل من عام 2021 لإجراء جراحة في الأمعاء والقولون، لكن حالتها الصحية تدهورت بشكل مفاجئ وسريع، ما كاد يعرضها للموت.

وتبين أن الطبيب الذي أجرى الجراحة ارتكب خطأ طبيا، ما أدى إلى معاودة إخضاعها لجراحة جديدة لإصلاحه، لكنه تسبب في عدة أخطاء أخرى أدت لخضوع المذيعة لـ 7 جراحات متتالية في 21 يوما.

وتفاقمت الحالة الصحية للمذيعة وتدهورت صحتها مجددا، ما استدعى نقلها للعلاج بالخارج، حيث تبين قيام الطاقم الطبي المعالج بإصلاح كافة الأخطاء، وهو ما نجم عنه تحسن صحة المذيعة واستعادتها لعافيتها.

وإيمان الحصري هي مذيعة مصرية شهيرة، تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وبدأت عملها كمراسلة لقناة “النيل للأخبار” في عام 2002. ثم شاركت في عام 2006 في تقديم برنامج “البيت بيتك”، وفي عام 2007 سافرت لفلسطين للعمل كمراسلة حربٍ لقناة “النيل للأخبار”.

وعملت الحصري في فضائيتي “صدى البلد” و”المحور”، وتعمل حاليا في فضائية “دي إم سي”.